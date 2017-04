13 aprile 2017

Il porto di Long Beach ha archiviato il primo trimestre con una crescita del +1,5% del traffico dei container

L'export - ha spiegato l'authority portuale - è frenato dal dollaro forte, mentre l'aumento delle importazioni conferma l'ottimismo dei consumatori

Il porto di Long Beach ha chiuso i primi tre mesi di quest'anno con un traffico dei container pari a quasi 1,59 milioni di teu, volume che rappresenta un incremento del +1,5% rispetto al corrispondente periodo del 2016 e che costituisce il terzo miglior risultato di sempre registrato dallo scalo portuale nel primo trimestre dell'anno essendo inferiore solo ai volumi movimentati nel primo trimestre del 2007 (1,67 milioni di teu) e nel primo trimestre del 2006 (1,66 milioni di teu).

Nel primo trimestre del 2017 i container pieni allo sbarco e all'imbarco sono stati pari rispettivamente a 798mila e 358mila teu, con incrementi del +2,1% e del +0,4% sul primo trimestre dello scorso anno. La movimentazione di container vuoti si è attestata a 430mila teu (+1,4%).

Nel solo mese di marzo del 2017 il porto ha movimentato un totale di 505mila teu, con una progressione del +8,7% sul marzo 2016. I container pieni allo sbarco sono aumentati del +20,2% a 249mila teu, mentre quelli all'imbarco sono diminuiti del -5,3% a 120mila teu, calo quest'ultimo - ha specificato l'authority portuale di Long Beach - che risente dell'effetto del dollaro forte sulle esportazioni statunitensi.. La movimentazione di contenitori vuoti è stata pari a 135mila teu (+4,2%).

La presidente della Port of Long Beach, Lori Ann Guzmán, ha espresso soddisfazione per l'incremento del traffico registrato nel primo trimestre che - ha ricordato - è tradizionalmente un periodo di attività meno intensa rispetto agli altri periodi dell'anno: «per la parte restante del 2017 - ha aggiunto - attendiamo una notevole crescita in considerazione dell'ampliamento della nostra partnership con la Mediterranean Shipping Company, la seconda più grande compagnia del mondo, con nuove attività e un rafforzamento delle nostre relazioni con i nostri partner». Il riferimento è alla recente acquisizione da parte del gruppo armatoriale MSC della partecipazione in precedenza detenuta dalla sudcoreana Hanjin Shipping in Total Terminals International (TTI), società che gestisce il terminal per contenitori al Pier T del porto di Long Beach ( del 21 dicembre 2016).

«L'aumento delle importazioni che passano per il porto di Long Beach - ha osservato l'amministratore delegato ad interim della Port of Long Beach, Duane Kenagy - dimostra che i consumatori sono ottimisti. Dato che le loro spese sostengono oltre i due terzi dell'economia, questo è un ottimo indicatore per i posti di lavoro che dipendono dal nostro porto visto che stiamo andando verso i mesi di maggior attività dell'anno».





