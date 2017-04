13 aprile 2017

Mario Mattioli è il nuovo presidente del Fondo Nazionale Marittimi

Rimarrà in carica, con il nuovo consiglio, per tre anni

Mario Mattioli, presidente della Commissione Education di Confitarma, è il nuovo presidente del Fondo Nazionale Marittimi ed è stato eletto dal consiglio riunitosi ieri a Roma, consiglio che era stato a sua volta eletto lo scorso 30 marzo dall'assemblea del FNM.

Il nuovo consiglio del Fondo Nazionale Marittimi, oltre che da Mattioli, risulta composto da Angelo D'Amato (Perseveranza Spa), Andrea Grisoni (Italia Marittima Spa) Carlo Lomartire (d'Amico Società di Navigazione Spa) Rodolfo Magosso (Ignazio Messina & C. Spa), Diego Pacella (Gruppo Grimaldi) e Sergio Repetto (Costa Crociere Spa).

Il presidente e il nuovo consiglio rimarranno in carica per tre anni.







