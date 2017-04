13 aprile 2017

Hapag-Lloyd inserisce una toccata diretta in Guatemala nel servizio Mediterranean Pacific Service

Verrà scalato il porto di Puerto Quetzal

La compagnia di navigazione tedesca Hapag-Lloyd ha inserito uno scalo diretto in Guatemala (Puerto Quetzal) nel proprio servizio di linea Mediterranean Pacific Service (MPS) che collega il Mediterraneo occidentale con la costa occidentale del Nord America attraverso il canale di Panama. La prima partenza dal Mediterraneo con toccata a Puerto Quetzal avverrà domenica prossima dal porto di Cagliari.

La rinnovata rotazione del servizio tocca i porti di Valencia, Cagliari, Livorno, Genova, Fos, Barcellona, Valencia, Tanger Med, Cartagena, Puerto Quetzal, Manzanillo (Messico), Los Angeles, Oakland, Seattle, Vancouver, Oakland, Los Angeles, Manzanillo (Messico), Manzanillo (Panama), Cartagena, Caucedo, Lisbona, Tanger Med, Valencia.







