14 aprile 2017

A marzo il traffico dei container nel porto di Los Angeles è cresciuto del +28,7%

Nel primo trimestre del 2017 il traffico è stato di 2,24 milioni di teu (+10,3%)

Lo scorso mese il traffico dei container movimentato dal porto di Los Angeles ha registrato un deciso incremento del +28,7% essendo stato pari a 788mila teu rispetto a 613mila teu nel marzo 2016. L'authority portuale dello scalo californiano ha spiegato che la crescita è stata determinata sia dal rilevante rialzo delle esportazioni (+20%) che dall'aumento dei volumi di merci provenienti dall'Asia seguito alla conclusione del periodo di festività del capodanno cinese che dall'intensificazione dalle spedizioni effettuate dagli operatori commerciali statunitensi prima dell'avvio operativo delle reti di servizi containerizzati delle nuove alleanze armatoriali che è avvenuto all'inizio di aprile.

Lo scorso mese gli sbarchi e gli imbarchi di container pieni nel porto di Los Angeles sono stati pari rispettivamente a 373mila teu (+30,0%) e 192mila teu (+20,3%), mentre la movimentazione di contenitori vuoti si è attestata a 223mila teu (+34,2%).

Nel primo trimestre del 2017 lo scalo portuale americano ha movimentato complessivamente 2,24 milioni di teu, con una progressione del +10,3% rispetto a 2,03 milioni di teu nei primi tre mesi dello scorso anno. Sbarchi e imbarchi di container pieni hanno totalizzato rispettivamente 1,09 milioni di teu (+5,9%) e 509mila teu (+17,9%) e la movimentazione di container vuoti è stata pari a 643mila teu (+12,5%).





