14 aprile 2017

China Merchants Group starebbe per acquisire il 50% di Terminal de Contêineres del Paranaguá

La transazione avrebbe un valore di circa un miliardo di dollari

China Merchants Group (CMG) avrebbe in corso trattative allo stato avanzato per acquisire la quota del 50% del fondo americano Advent International nella società terminalista brasiliana Terminal de Contêineres del Paranaguá (TCP) del porto di Paranaguá. Lo ha reso noto ieri il quotidiano brasiliano “O Estado de S. Paulo” confermando l'intenzione della Advent di cedere la propria partecipazione, già rivelata nelle scorse settimane dal giornale, e specificando che il possibile acquirente è il gruppo cinese, che opera in diversi settori industriali e della logistica ed è presente nel settore portuale attraverso la società China Merchants Holdings (International) Co. (CMHI) che è quotata alla Borsa di Hong Kong.

Secondo quanto riferito dal quotidiano sudamericano, se andrà in porto, la transazione avrà un valore di circa un miliardo di dollari. “O Estado” ha precisato inoltre che anche il gruppo terminalista DP World di Dubai avrebbe condotto trattative per acquisire la quota, ma successivamente ci sarebbe stato un raffreddamento nei confronti dell'azienda mediorientale a seguito del maggiore interesse per l'attività del terminal manifestato dal gruppo cinese, con il quale si starebbero definendo gli ultimi dettagli per giungere alla firma di un accordo vincolante.

Il container terminal gestito da TCP è il terzo principale terminal brasiliano per volume di traffico containerizzato alle spalle dei terminal Santos Brasil e Brasil Terminal Portuário (BTP). Lo scorso anno TCP ha movimentato un traffico dei container pari a 759.297 teu, con una flessione del -6,9% rispetto a 815.581 teu totalizzati nel 2015.

Advent International ha acquisito il 50% del capitale di TCP nel luglio 2011 per circa 900 milioni di dollari ( del 17 gennaio 2011). Ricordiamo che lo scorso anno la società terminalista APM Terminals del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Maersk è diventata azionista di TCP attraverso l'acquisizione del gruppo portuale spagnolo Grup Marítim TCB ( del 9 marzo 2016).



