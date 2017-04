14 aprile 2017

Istituito l'Organismo di partenariato della risorsa mare dell'AdSP del Mar Ionio

Affiancherà il Comitato di gestione nei processi decisionali riguardanti gli aspetti chiave del porto di Taranto

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, il nuovo ente che è subentrato all'Autorità Portuale nella gestione del porto di Taranto, ha costituito l'Organismo di partenariato della risorsa mare, organismo di cui il recente decreto legislativo di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali ha previsto la costituzione presso ciascuna Autorità di Sistema Portuale e che, oltre che dal presidente della AdSP, deve essere costituito da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli armatori, industriali, operatori ex art. 16 e 18 della legge 84/94, spedizionieri, operatori logistici intermodali operanti in porto, operatori ferroviari operanti in porto, agenti e raccomandatari marittimi, autotrasportatori operanti in ambito logistico-portuale e degli operatori del turismo o del commercio operanti in porto e da tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto.

L'AdSP del Mar Ionio ha reso noto che le diverse associazioni coinvolte hanno fatto tutte pervenire le proprie designazioni e, pertanto, tutte le categorie risultano essere rappresentate nel nuovo Organismo di partenariato della risorsa mare che è stato istituito con decreto 37/17 del 14 aprile.

All'Organismo di partenariato della risorsa mare competono funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, oltre che funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine: all'adozione del Piano Regolatore Portuale e del Piano Operativo Triennale, alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale dell'AdSP, al progetto di bilancio preventivo e consuntivo ed alla composizione degli strumenti di cui all'art. 9, co. 5 lett. l) della legge 84/94.

L'Organismo di partenariato dell'AdSP del Mar Ionio affiancherà il Comitato di gestione dell'ente nei processi decisionali riguardanti gli aspetti chiave del porto di Taranto connessi al suo sviluppo ed al potenziamento dei servizi offerti.



