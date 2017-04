18 aprile 2017

Viking Ocean Cruises ordinerà due navi a Fincantieri con opzione per altre due

Saranno consegnate nel 2021 e nel 2022 e seguiranno le sei già commissionale dalla compagnia all'azienda italiana

Fincantieri costruirà altre due navi da crociera per Viking Ocean Cruises, che si aggiungeranno alle sei già ordinate dalla compagnia crocieristica al gruppo navalmeccanico italiano. Le due aziende hanno infatti sottoscritto un nuovo memorandum of agreement per la realizzazione di due ulteriori navi, con l'opzione per altre due.

Le due nuove navi da crociera, che saranno consegnate nel 2021 e nel 2022, verranno basate sullo stesso progetto delle altre unità ordinate e operative. Fincantieri ha ricordato che l'intera flotta di Viking Ocean Cruises comprende tutte cabine veranda; ogni nave ha una stazza lorda di circa 47.800 tonnellate e ospita a bordo 930 passeggeri in 465 cabine. Inoltre, come le altre unità gemelle, saranno costruite secondo le più recenti normative in tema di navigazione, e dotate dei più moderni sistemi di sicurezza, compreso il “Safe return to port”.

Fincantieri ha ricordato inoltre che la prima nave per Viking Ocean Cruises, Viking Star, è stata consegnata nella primavera del 2015 presso il cantiere di Marghera. La seconda e la terza, Viking Sea e Viking Sky, sono state consegnate ad Ancona rispettivamente all'inizio del 2016 e del 2017. La consegna a Viking della quarta unità, Viking Sun, avverrà alla fine del 2017 e quella della quinta, Viking Spirit, nel 2018. La sesta nave, ancora senza nome, sarà consegnata nel 2019, facendo di Viking la più grande compagnia di navi oceaniche di piccole dimensioni.

«Lo straordinario momento del settore crocieristico - ha sottolineato l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono - continua, e con questo annuncio Fincantieri ribadisce con forza la propria leadership mondiale. Con queste ulteriori navi la serie che ha preso avvio dal prototipo di “Viking Star” raggiunge quota otto, con la possibilità di allungarsi ancora grazie ai piani di espansione di questa vivace compagnia che, da leader mondiale del comparto river, decise di entrare in quello delle crociere oceaniche con una startup insieme a Fincantieri come costruttore, ottenendo un enorme successo. Non possiamo che considerare quindi questo accordo un grande risultato sia strategico che commerciale, che ci consente di consolidare ulteriormente la nostra già ottima relazione con Viking Ocean Cruises».

«I nostri ospiti e il mercato - ha commentato il presidente di Viking Cruises, Torstein Hagen - hanno espresso grande apprezzamento per le navi che abbiamo costruito con Fincantieri. Nel nostro primo anno di operatività abbiamo ottenuto il World's Best Cruise Line da Travel + Leisure, e siamo orgogliosi del dominio di Viking nel Cruisers' Choice Awards 2017 di Cruise Critic's, dove abbiamo vinto in 10 categorie, comprese Best Overall e Best for First-Timers». Hagen ha spiegato che «queste navi ulteriori sono necessarie per incontrare la domanda che stiamo registrando. Una volta eravamo noti solo per essere leader nelle crociere fluviali, adesso lo siamo altrettanto per quelle oceaniche di fascia alta. In occasione della celebrazione del 20esimo anno di attività nel 2017, siamo lieti di continuare a innovare e a introdurre sempre più ospiti allo stile Viking per l'esplorazione».



