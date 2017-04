19 aprile 2017

Conferenza “Logistica sostenibile. Il ruolo dei porti, degli interporti e dell'autotrasporto”

Si terrà il 3 maggio presso l'Interporto Quadrante Europa

Il prossimo 3 maggio alle ore 10.30 presso l'Interporto Quadrante Europa a Verona si terrà una conferenza sul tema “Logistica sostenibile. Il ruolo dei porti, degli interporti e dell'autotrasporto” che è organizzata dall'A.L.I.S. - Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile e dal Consorzio ZAI.



Programma

ore 11 Intervento di apertura e inizio lavori

Matteo Gasparato - Presidente Consorzio ZAI

Guido Grimaldi - Presidente A.L.I.S.

Zeno D'Agostino - Presidente Autorità di Sistema Portuale Adriatico Orientale

Pino Musolino - Presidente Autorità di Sistema Portuale Adriatico Settentrionale

Angela Bergantino - Presidente SIET, Società Italiana Economia dei Trasporti e della Logistica

Oliviero Baccelli - Direttore CERTeT, Centro di Economia Regionale Trasporti e Turismo

Evelin Zubin - Direttrice Centro Servizi per il Mare di Bruxelles

Ennio Cascetta - Capo della Struttura Tecnica di Missione, Ministero Infrastrutture e Trasporti





Moderatore: Marcello Di Caterina - Direttore Generale di A.L.I.S.



