20 aprile 2017

Kuehne + Nagel, sensibile aumento dei ricavi e risultati operativo e netto in lieve calo

Nei primi tre mesi del 2017 i volumi di spedizioni marittime ed aeree movimentati dal gruppo sono cresciuti del +9,0% e del +15,5%

Nel primo trimestre di quest'anno Kuehne + Nagel ha registrato un incremento del +6,6% del fatturato netto, ammontato a 5,18 miliardi di franchi svizzeri rispetto a 4,86 miliardi nei primi tre mesi del 2016, crescita che è stata generata essenzialmente dall'aumento dei volumi di spedizioni movimentate dal gruppo logistico elvetico. In particolare, nel settore delle spedizioni marittime il gruppo ha movimentato un traffico pari a 1,02 milioni di container teu, con una progressione del +9,0% sul primo trimestre dello scorso anno che - ha evidenziato l'azienda - è pari a più del doppio della media del mercato, mentre nel segmento delle spedizioni aeree il traffico è risultato in crescita del +15,5% essendo stato pari a 350mila tonnellate.

Il comparto delle spedizioni marittime ha prodotto un fatturato netto pari a 2,09 miliardi di franchi svizzeri (+10,8%), quello delle spedizioni aeree di 1,50 miliardi (+16,2%), mentre il fatturato netto generato dalle attività di trasporto via terra si è attestato a 1,04 miliardi (+5,0%).

Nel primo trimestre del 2017 l'utile operativo del gruppo è stato pari a 209 milioni di franchi svizzeri (-3,7%), con contribuiti pari a 93 milioni dal settore delle spedizioni marittime (-13,1%), a 72 milioni dalle spedizioni aeree (-1,4%) e a sette milioni dalle spedizioni terrestri (+75,0%). Kuehne + Nagel ha archiviato il periodo con un utile netto di 165 milioni di franchi svizzeri (-2,4%).

«Il buon risultato nel primo trimestre del 2017 - ha commentato l'amministratore delegato di Kuehne + Nagel, Detlef Trefzger - avvalora le nostre ottimistiche previsioni di una prosecuzione del positivo sviluppo dell'attività nel corso di quest'anno. Nei settori del trasporto marittimo e aereo stiamo sperimentando una forte crescita e abbiamo guadagnato significative quote di mercato. Questo incremento del volume e della produttività così come il controllo dei costi hanno attenuato la continua pressione sui margini. Il nostro strategico approccio per il settore Overland e per la contract logistic ha prodotto un ulteriore miglioramento dei risultati. Noi - ha concluso Trefzger - abbiamo costituito buone basi per la seconda metà del 2017».









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec