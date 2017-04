21 aprile 2017

Nel 2016 i servizi marittimi regolari con la Corsica hanno trasportato 4,06 milioni di passeggeri (+0,8%)

Il traffico delle crociere in Corsica ha registrato un forte incremento del +50,0%

Lo scorso anno i servizi marittimi regolari con la Corsica hanno trasportato 4,06 milioni di passeggeri, con un incremento del +0,8% rispetto a 4,02 milioni nel 2015. L'Observatoire Régional des Transports de la Corse (ORTC), nella propria pubblicazione annuale sui principali flussi di traffico della Corsica, ha reso noto che nel 2016 i servizi marittimi regolari che collegano l'isola con i porti continentali francesi hanno trasportato 2,75 milioni di passeggeri (+0,5%) e i servizi che collegano la Corsica con i porti italiani 1,31 milioni di passeggeri (+1,6%).

In particolare, relativamente ai porti francesi, il traffico su Tolone è stato di di 1,37 milioni di passeggeri (-1,7%), su Nizza di 769mila passeggeri (+10,2%) e su Marsiglia 606mila passeggeri (-5,5%). Circa i porti italiani, il traffico su Livorno è stato di 565mila passeggeri (+7,8%), su Savona di 321mila passeggeri (-13,1%), su Santa Teresa di Gallura di 260mila passeggeri (-2,5%), su Genova di 118mila passeggeri (-0,7%), su Porto Torres di 29mila passeggeri (+1.611,9%), su Portoferraio di 14mila passeggeri (+14,2%), sulla nuova tratta con Golfo Aranci di 6mila passeggeri e su Piombino di 314 passeggeri (+297,5%).

Nel 2016 le autovetture private al seguito dei passeggeri trasportate dai servizi marittimi regolari sono state 1,43 milioni, con un aumento del +1,9% sull'anno precedente, di cui 997mila veicoli trasportati dai servizi con i porti continentali francesi (+1,4%) e 431mila veicoli trasportati dai servizi con i porti italiani (+3,1%).

Lo scorso anno il traffico delle crociere in Corsica ha registrato un forte incremento del +50,0% essendo ammontato a 1,15 milioni di passeggeri. Ajaccio si è confermato il primo porto crocieristico dell'isola con 1,00 milioni di passeggeri (+66,8%), seguito da Calvi con 52mila passeggeri (-33,5%), da Propriano con 36mila passeggeri (+28,7%) e da Bastia con 36mila passeggeri (+27,9%).









