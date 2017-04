21 aprile 2017

Si è concluso a Livorno il progetto di orientamento alle professioni del mare

L'iniziativa ha consentito a 930 studenti di conoscere più da vicino il porto

Novecentotrenta studenti hanno partecipato quest'anno al progetto di orientamento alle professioni del mare promosso dall'Autorità Portuale di Livorno in sinergia con gli operatori, progetto che è stato patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Livorno. Il percorso ha permesso agli studenti di conoscere più da vicino il porto e di capire quali sono i “mestieri” legati alle attività svolte al suo interno, anche in relazione alle professioni che intervengono nella catena logistica integrata.

Nell'ambito del percorso di orientamento, cui hanno aderito la Capitaneria di Porto, il Comune di Livorno, l'Agenzia delle Dogane e i principali stakeholder della comunità portuale livornese (dagli agenti raccomandatari marittimi agli spedizionieri, sino ai piloti, agli ormeggiatori, ai rimorchiatori e ai terminalisti), l'Autorità Portuale, in collaborazione con i partner del progetto, ha permesso ad 89 studenti, selezionati dagli istituti scolastici interessati, di affiancare gli operatori portuali per una o più giornate nelle svolgimento delle attività quotidiane.

I risultati del progetto sono stati presentati oggi in occasione di un convegno cui hanno partecipato il dirigente promozione e studi dell'Autorità Portuale, Gabriele Gargiulo , il vice sindaco di Livorno, Stella Sorgente, l'assessore regionale Cristina Grieco e quasi tutti i protagonisti delle giornate di orientamento che hanno interessato i giovani provenienti dall'Istituto Nautico Cappellini, dal Vespucci e dal Liceo Cecioni.

«Il porto - ha sottolineato Gargiulo - non è fatto solo di numeri ma anche di persone e non c'è investimento migliore di quello che fa leva sulle giovani generazioni: come Autorità Portuale abbiamo inteso promuovere un valido momento di confronto fra studenti e operatori impegnati in attività imprenditoriali e istituzionali nel campo portuale e marittimo. L'obiettivo è promuovere una nuova conoscenza del porto e siamo contenti della larga adesione a queste iniziative da parte delle istituzioni e degli operatori».



