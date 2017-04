24 aprile 2017

Navios Maritime Partners compra l'intera flotta di 14 portacontainer della Rickmers Maritime

La transazione ha un valore di 113 milioni di dollari

L'intera flotta di 14 portacontainer della Rickmers Maritime di Singapore sarà ceduta per 113 milioni di dollari alla Navios Maritime Partners attraverso la società integralmente controllata Navios Partners Containers. Il trustee manager della Rickmers Maritime, di cui nei giorni scorsi è stata decisa la liquidazione ( del 13 aprile 2017), ha reso noto di aver concordato giovedì scorso la cessione di tutte le navi dello shipping trust, vendita che dovrebbe essere portata a termine entro la prima metà del prossimo mese.

Navios Maritime Partners ha specificato che cinque delle 11 navi della capacità di 4.250 teu della Rickmers Maritime (le altre tre hanno una capacità di 3.450 teu) sono poste a noleggio presso la giapponese Mitsui O.S.K. Lines (MOL) sino alla fine del 2018 e all'inizio del 2019 con rate di nolo giornaliere pari a 26.850 dollari.

Attualmente la flotta della Navios Maritime Partners è composta da sette portacontainer, di cui cinque della capacità di 6.800 teu e due della capacità di 8.204 teu, e da 24 navi portarinfuse, di cui nove Capesize, 12 Panamax e tre Ultra Handymax.



