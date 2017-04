24 aprile 2017

Il 3 maggio alla Spezia un confronto sulle opportunità offerte dall'integrazione tra i porti di La Spezia e Carrara

Convegno dal titolo “Obiettivo: hub logistico”

Il prossimo 3 maggio alla Spezia, presso l'auditorium dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, si terrà il convegno dal titolo “Obiettivo: hub logistico” che ha lo scopo di mettere a confronto imprenditori, istituzioni e l'Autorità di Sistema Portuale sulle opportunità offerte dal processo di integrazione tra i porti di La Spezia e di Marina di Carrara e sull'occasione di realizzare un grande hub logistico, quello del Tirreno nord orientale, basato sul triangolo che fa perno sui due porti e sul retroporto di Santo Stefano Magra.



Programma

ore 9.00 REGISTRAZIONE 9.15 SALUTI

Carla Roncallo, Presidente Autorità portuale di sistema

Massimo Federici, Sindaco di La Spezia

Paola Sisti, Sindaco di Santo Stefano di Magra

Angelo Zubbani, Sindaco di Carrara 9.45 INTEGRAZIONE PORTO - RETROPORTO OCCASIONE DI SVILUPPO

Michele Acciaro, Professore a Kuhne Logistic University, Hamburg

Andrea Fontana, Presidente Ass. Agenti Marittimi La Spezia

Alessandro Laghezza, Presidente Ass. Spedizionieri La Spezia

Giuseppe Peleggi, Direttore Agenzia delle dogane e dei Monopoli 10.50 SANTO STEFANO DI MAGRA: ROTTA SULL'HUB LOGISTICO

Federica Montaresi, Autorità di Sistema Portuale

Carlo Alberto Cozzani e Massimiliano Giberti, DAD Università di Genova

Franco Nicola Cupolo, Amministratore Delegato Operations&Sales Gruppo Contship Italia

Stefano Zunarelli, Professore di Diritto della navigazione e dei trasporti – Università di Bologna 11.30 TAVOLA ROTONDA - OBIETTIVO HUB LOGISTICO

Roberto Alberti, Presidente Fedespedi

Massimo De Gregorio, Presidente ANASPED

Gian Enzo Duci, Presidente Federagenti

Andrea Ghirlanda, Presidente Ass. Agenti Marittimi Marina di Carrara

Luigi Merlo, Direttore relazioni istituzionali per l'Italia MSC

Bruno Pisano, Presidente ASSOCAD

Carla Roncallo, Presidente Autorità di Sistema Portuale

Intervento Giacomo Raul Giampedrone, Assessore Regione Liguria

12.15 CONCLUSIONI

Ivano Russo, Dirigente del Gabinetto del Ministro Delrio

Modera: Bruno Dardani



