24 aprile 2017

Nei primi tre mesi del 2017 i terminal portuali di HPH Trust hanno movimentato 5,3 milioni di container (+1,7%)

L'azienda ha chiuso il periodo con un utile dopo le imposte di 375,9 milioni di dollari di Hong Kong (-52,7%)

Nei primi tre mesi del 2017 i terminal portuali che fanno parte del gruppo Hutchison Port Holdings Trust (HPH Trust) hanno movimentato un traffico dei container pari ad oltre 5,3 milioni di teu, con un incremento del +1,7% sul primo trimestre dello scorso anno. I soli terminal del gruppo nel porto di Hong Kong, operati attraverso le filiali e partecipate Hongkong International Terminals (HIT), Asia Container Terminals (ACT) e COSCO-HIT Terminals, hanno movimentato quasi 2,7 milioni di teu (+0,1%), mentre il traffico movimentato dalla filiale Yantian International Container Terminals (YICT) nel porto di Yantian è stato pari a 2,6 milioni di teu (+3,2%).

Nel primo trimestre di quest'anno HPH Trust ha registrato ricavi pari a 2,58 miliardi di dollari di Hong Kong (331 milioni di dollari USA), con una diminuzione del -6,3% sullo stesso periodo del 2016. L'utile operativo è ammontato a 709,0 milioni di dollari di Hong Kong (-38,5%) e l'utile dopo le imposte a 375,9 milioni di dollari di Hong Kong (-52,7%). Il sensibile calo dei risultati è dovuto anche a proventi straordinari per 242,3 milioni di dollari di Hong Kong registrati nel primo trimestre del 2016 che sono stati generati dal rimborso alla Hongkong International Terminals da parte del governo di Hong Kong di un importo di canoni e imposte pari a 242,3 milioni di dollari di Hong Kong.







