26 aprile 2017

Flessione delle performance trimestrali del gruppo Cargotec

Risultati stabili per Kalmar e in crescita per Hiab, mentre prosegue il trend negativo per MacGregor

Nel primo trimestre del 2017 i risultati economici e il volume degli ordinativi registrati dal gruppo Cargotec, che produce mezzi di sollevamento e movimentazione con i marchi Kalmar, MacGregor e Hiab, ha registrato una contrazione. In particolare, il fatturato è calato del -4% essendo ammontato a 794 milioni di euro rispetto a 828 milioni nei primi tre mesi del 2016. L'utile operativo è ammontato a 56,3 milioni di euro (-2%) e l'utile netto a 36,5 milioni di euro (-7%). I nuovi ordini acquisiti dal gruppo finlandese si sono attestati a 857 milioni di euro (-5%) e il valore dell'orderbook al 31 marzo scorso è risultato di oltre 1,8 miliardi di euro, in calo del -12% rispetto a quasi 2,1 miliardi di euro al 31 marzo 2016.

Il marchio Kalmar, che opera principalmente nel segmento delle gru e dei mezzi di movimentazione per il settore terminalistico-portuale, ha chiuso i primi tre mesi di quest'anno con un fatturato di 364 milioni di euro (-1%) ed un utile operativo di 26,6 milioni di euro (+4%). I nuovi ordini a Kalmar sono diminuiti del -1% attestandosi a 448 milioni di euro e il valore del portafoglio ordini del marchio al 31 marzo scorso è risultato pari a 977 milioni di euro (0%).

Il brand MacGregor, attivo nel segmento dei mezzi e delle attrezzature per il settore navale e per l'industria offshore, ha archiviato il primo trimestre del 2017 con un ulteriore sensibile flessione dei risultato avendo totalizzato fatturato di 160 milioni di euro (-26%) e un utile operativo di 1,8 milioni di euro (-80%). In forte contrazione anche i nuovi ordini, che sono diminuiti del -30% a 121 milioni di euro. Il valore dell'orderbook è sceso del -30% a 556 milioni di euro.

I migliori risultati sono stati registrati dal marchio Hiab, che opera nel campo dei mezzi di movimentazione per il trasporto terrestre e per il comparto industriale, che ha totalizzato un volume record di nuovi ordini pari a 288 milioni di euro (+5%). Il valore dell'orderbook è salito del +6% a 302 milioni di euro. Nei primi tre mesi di quest'anno Hiab ha raggiunto un fatturato di 270 milioni di euro (+10%) e ha registrato un utile operativo di 39,5 milioni di euro (+21,9%).

«L'esercizio annuale 2017 - ha commentato l'amministratore delegato della Cargotec, Mika Vehviläinen - è iniziato in maniera positiva, in particolare per la Hiab che ha raggiunto livelli record degli ordini e del margine operativo. Nel suo complesso lo sviluppo della Kalmar ha raggiunto un livello soddisfacente: la sua redditività è migliorata e la domanda è stata rilevante, in particolare relativamente ai mezzi mobili. Come nel 2016 - ha aggiunto Vehviläinen - la situazione di mercato della MacGregor è continuata ad essere difficile, tuttavia siamo soddisfatti di essere riusciti a mantenere MacGregor su risultati di segno positivo e che i suoi ordini siano aumentati rispetto all'ultimo trimestre del 2016».

«Entro il 2020 - ha proseguito Vehviläinen - il nostro obiettivo è quello di aumentare la quota dei servizi e del software al 40% del fatturato della Cargotec. I ricavi dei servizi sono cresciuti in Hiab e Kalmar, mentre sono diminuiti in MacGregor a causa della difficile condizione del mercato. Nel primo trimestre la nostra attività nel settore software ha registrato positivi sviluppi che riflettono i nostri sforzi compiuti negli ultimi anni. Già nel primo trimestre - ha reso noto - il 32% del nostro fatturato è stato prodotto dai servizi e dal software».





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail