26 aprile 2017

Joint venture di CMA CGM e Adani Ports per gestire il quarto container terminal del porto di Mundra

Ha una capacità di traffico annua pari a 1,3 milioni di teu

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM, attraverso la filiale terminalista CMA Terminals, ha costituito una joint venture con l'indiana Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ) per gestire il quarto container terminal del porto indiano di Mundra per una durata di 15 anni ( del 4 luglio 2014). L'accordo prevede che l'intesa possa essere rinnovata due volte per un totale di oltre dieci anni.

CMA CGM e Adani Ports hanno reso noto di aver completato la costruzione del terminal tre mesi prima del previsto. Il nuovo approdo dispone di una banchina di 650 metri lineari con profondità del fondale di -16,5% attrezzata con 16 gru di banchina e 12 gru a portale su gomma. Il terminal ha una capacità di traffico annua pari a 1,3 milioni di teu.

Il gruppo armatoriale francese ha sottolineato che grazie al nuovo terminal Mundra sarà l'unico porto sulla costa occidentale dell'India che potrà essere scalato dalle più grandi portacontainer del mondo.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail