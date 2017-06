23 giugno 2017

I sindacati spagnoli revocano tre giornate di sciopero dei lavoratori portuali

L'associazione dei terminalisti del porto di Barcellona ha reso noto che diverse aziende sono uscite dall'ANESCO

I sindacati spagnoli hanno revocato gli scioperi dei lavoratori portuali indetti per le giornate di oggi e di lunedì e martedì prossimi. Le organizzazioni sindacali FeSMC-UGT, CCOO, Coordinadora, CIG e CGT hanno spiegato di aver assunto questa decisione dopo aver ricevuto una lettera sottoscritta da Javier Vidal, presidente dell'Asociación de Empresas Estibadoras Portuarias de Barcelona, in cui si sollecita la sospensione del diritto di sciopero come manifetazione di buona volontà.

I sindacati hanno specificato che nella lettera dell'associazione dei terminalisti del porto di Barcellona si evidenzia che, dopo la massiccia sottoscrizione del documento concordato tra i lavoratori portuali e le imprese portuali, diverse aziende sono uscite dall'ANESCO, l'associazione nazionale dei terminalisti spagnoli, e che ciò comporta una ristrutturazione dell'associazione. Le organizzazioni sindacali hanno precisato che nella lettera, facendo riferimento a tale nuova situazione, si esorta quindi a sospendere lo sciopero.

Accogliendo tale invito, i sindacati hanno reso noto che sono in attesa di un incontro che si terrà la prossima settimana per - come confermato nella lettera dallo stesso Javier Vidal - formalizzare accordi con la maggior parte delle aziende terminaliste.



