23 giugno 2017

Da luglio SNCF Logistics avrà la proprietà del 45% del capitale della società ferroviaria merci elvetica BLS Cargo

Via libera delle autorità antitrust della Svizzera e della Germania

Nei giorni scorsi le autorità antitrust della Svizzera e della Germania hanno approvato l'acquisizione da parte della SNCF Logistics, società di trasporto merci e logistica del gruppo ferroviario francese SNCF, del 45% del capitale sociale della società ferroviaria merci elvetica BLS Cargo.

L'ingresso del gruppo francese nell'azionariato della società svizzera avrà effetto dall'inizio del prossimo mese, quando il capitale sociale di BLS Cargo sarà al 52% di proprietà dell'elvetica BLS AG (che ha ceduto l'ulteriore quota del 45% in precedenza in suo possesso alla società francese), al 45% di SNCF Logistics e al 3% del gruppo italiano Ambrogio.

SNCF Logistics e BLS hanno evidenziato che la cooperazione tra la società ferroviaria merci francese con le sue filiali Captrain, ovvero la tedesca Captrain Deutschland e l'italiana Captrain Italia, e la BLS Cargo rafforzerà il modello di business di successo delle parti sul corridoio ferroviario merci nord-sud e determinerà un'intensificazione della loro collaborazione.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail