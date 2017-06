23 giugno 2017

Moby immette una seconda nave ro-ro sulla rotta Livorno-Olbia

La “Superfast Baleares” può trasportare 90 autovetture e 3.400 metri lineari di rotabili

La compagnia di navigazione Moby del gruppo Onorato Armatori introdurrà in servizio la nave ro-ro Superfast Baleares proveniente dalla flotta della spagnola Trasmediterranea. L'unità è lunga 209 metri, larga 26,5 metri e può trasportare 90 autovetture e 3.400 metri lineari di rotabili alla velocità di 27 nodi.

Moby impiegherà la nave sulla rotta Livorno-Olbia affiancandola alla nave Pietro Manunta già in servizio.

«Una nave merci così veloce, moderna e grande al servizio della Sardegna - ha sottolineato l'amministratore delegato di Moby, Achille Onorato - non si è mai vista. Per noi questa nuova unità rappresenta un investimento importante, con l'obiettivo di dare un forte impulso al mercato di questa meravigliosa isola».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec