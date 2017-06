23 giugno 2017

Abu Dhabi Ports gestirà il porto di Fujairah

Prevista la costruzione di un chilometro lineare di banchine

La Abu Dhabi Ports ha sottoscritto un contratto di concessione della durata di 35 anni per sviluppare e gestire il porto di Fujairah. L'accordo prevede che venga istituita la Fujairah Terminals, nuova società operativa del gruppo Abu Dhabi Ports incaricata di gestire il porto emiratino, e che il gruppo portuale modernizzi le banchine dello scalo, realizzi ulteriori 300mila metri quadri di aree di stoccaggio e costruisca nuovi approdi per un totale di un chilometro lineare approfondendo i fondali del porto a -16,5 metri per consentire l'arrivo di navi di maggiore capacità.

Secondo le previsioni, la capacità di traffico annua del porto mediorientale salirà a un milione di container teu e 700mila tonnellate di altre merci entro il 2030.







