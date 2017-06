23 giugno 2017

Il Comitato di gestione dell'AdSP del Mar Ligure Orientale ha esaminato il Piano Operativo Triennale

Illustrato il piano di razionalizzazione delle società partecipate dall'ente

Si è riunito oggi, per la prima volta al completo con la presenza anche del rappresentante della Regione Toscana, il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale per discutere di diversi argomenti tra i quali il Piano Operativo Triennale che stabilisce le strategie che guideranno l'azione dell'ente, che gestisce i porto della Spezia e di Marina di Carrara, per i prossimi tre anni. Per lo scalo spezzino il POT prevede un'accelerazione delle opere previste dal Piano Regolatore Portuale, sia relative al porto mercantile sia relative al miglioramento del rapporto porto-città attraverso la realizzazione della fascia di rispetto, mentre per lo scalo di Carrara prevede il concreto avvio dei progetti esecutivi e delle opere relative al nuovo waterfront ed alle opere ferroviarie.

Al Comitato è stato illustrato anche il piano di razionalizzazione delle società partecipate che prevede la dismissione della partecipazione dell'Autorità da molte di esse. Infine, tra i vari temi trattati dal Comitato, quello relativo allo sviluppo del comparto crocieristico, segmento dell'attività portuale che nei giorni scorsi ha registrato la presentazione di un'istanza congiunta da parte di MSC e Royal Caribbean per gestire il traffico delle crociere nel porto spezzino ( del 22 giugno 2017).







