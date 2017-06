27 giugno 2017

Progetti per il porto di Venezia cofinanziati con più di tre milioni di euro dall'UE

Parte dei fondi saranno destinati alla realizzazione della seconda darsena del Terminal di Fusina

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha reso noto che il porto di Venezia, nell'ambito degli stanziamenti dei fondi a sostegno delle infrastrutture europee approvati dall'UE, si è aggiudicato due fra i 13 progetti approvati per l'Italia nell'ambito del banco 2016 della Connecting Europe Facility (CEF), su un totale di 349 presentati. Inoltre sono stati selezionati 35 progetti del bando 2016 del Programma europeo di Cooperazione Transnazionale “Adriatico-Ionico” (ADRION), di cui due riguardano l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

Il contributo totale per il porto di Venezia ammonta a 3,25 milioni di euro che consentiranno di potenziare i traffici e le infrastrutture dello scalo lagunare. In particolare, oltre 2.6 milioni di euro sono stati approvati nell'ambito delle Autostrade del Mare (MOS) e serviranno per cofinanziare la realizzazione della seconda darsena del Terminal di Fusina, gestito da Venice Ro-Port Mos, e studi per migliorarne l'accessibilità nautica e lo sviluppo del corridoio Adriatico in collaborazione con RAM (Rete Autostrade Mediterranee). Il secondo progetto cofinanziato dall'UE si chiama “Ursa Major Neo” e vede come capofila il Ministero dei Trasporti tedesco assieme a quello italiano ed olandese. Il progetto mira allo sviluppo di una piattaforma ITS (Intelligent Transport Services for road) a livello europeo per il miglioramento della gestione del traffico stradale lungo i corridoi multimodali europei con l'obiettivo di integrare i sistemi informativi dei diversi soggetti coinvolti.



