28 giugno 2017

Filt Cgil esorta a portare avanti la riforma della legge 84/94 sulla portualità

Colombai: non siamo disponibili a condividere modelli deregolamentati

Filt Cgil ha esortato a che la riforma della legge 84/94 sulla portualità «non subisca né stop né rallentamenti». «Ora - ha spiegato il coordinatore nazionale della portualità dell'organizzazione sindacale, Maurizio Colombai - ci aspettiamo di definire e concordare il testo finale del correttivo Porti al decreto legislativo 169/16, un testo - ha specificato - che, ci auguriamo, sia trasversalmente condiviso e per il quale c'è un impegno preciso del ministro Delrio a presentarlo a breve in Consiglio dei ministri, auspicabilmente entro giugno»

Colombai ha evidenziato che «il completamento della riforma necessita di strumenti legislativi efficaci e di prospettiva, e - ha rilevato - perdere l'occasione di sfruttare i tempi previsti dall'iter sarebbe un passo indietro sulla modernizzazione dei processi portuali e logistici del nostro sistema nazionale».

«Il combinato disposto delle iniziali difficoltà attuative e interpretative, unite alla prosopopea di alcuni presidenti delle nuove Autorità di Sistema Portuale - ha proseguito il dirigente nazionale della Filt - non ha permesso ancora di realizzare alcuni adempimenti indispensabili per consentire di avviare la macchina della burocrazia operativa verso gli obiettivi che, anche come sindacato, abbiamo condiviso. In questa fase “grigia” i neo titolari farebbero bene a comprendere, fin da subito, l'essenza della loro “mission”, per non tradire lo spirito col quale sono stati indicati per governare macchine potenti, complesse e strategiche per il Paese, quindi molto insidiose e su questo riteniamo fondamentale il ruolo e il deciso orientamento del ministro Delrio».

«Il quesito su quale modello di portualità puntare - ha affermato Colombai - lo abbiamo risolto già da tempo e lo abbiamo reso pubblico e sostenuto nelle numerose riunioni al Ministero e durante le iniziative varie, ma certamente non siamo disponibili a condividere modelli deregolamentati, lasciati alla mercé di logiche di tornaconto “mordi e fuggi”, tanto care ad alcune società che tanti problemi hanno creato al sistema, all'occupazione ed alle casse dello Stato».

«Per ciò che ci riguarda i disorientamenti, le titubanze e le improvvisazioni - ha precisato il rappresentante del sindacato - non saranno ammessi perché tendono a rappresentare l'esistenza di un vuoto programmatico e di debolezza istituzionale che viene strumentalizzato da un frastagliato e, per certi versi rinnovato geneticamente, fronte datoriale».

«Stiamo monitorando attentamente - ha concluso Colombai - anche tutto ciò che avviene su quel fronte dove alcune fibrillazioni non fanno ancora intendere su quali equilibri si strutturerà prossimamente il fronte delle nostre controparti. Tuttavia confidiamo nel consolidato sistema di relazioni industriali che ha consentito, fino ad oggi, di individuare in ogni occasione una soluzione utile ad entrambe le parti e garantire una pace sociale duratura».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail