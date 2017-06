29 giugno 2017

Incontro del Propeller Club di Trieste sulle possibilità di crescita dei traffici passeggeri e merci nella città giuliana

Si terrà lunedì all'Hotel Greif Maria Theresia

Il prossimo 3 luglio alle 18.00 all'Hotel Greif Maria Theresia di Trieste si terrà l'incontro conviviale mensile organizzato dal The International Propeller Club Port of Trieste che lunedì sarà incentrato sul tema “Trieste troppo lontana dal resto del mondo: progetti e prospettive per i collegamenti a favore di turismo e traffico merci”.

Saranno presenti in qualità di relatori l'assessore a Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, Mariagrazia Santoro, la responsabile Direzione Commerciale ed Esercizio Rete di Rete Ferroviaria Italiana, Rosa Frignola, l'amministratore delegato di Alpe Adria, Antonio Gurrieri, il presidente dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia, Antonio Marano, Serena Cividin dell'omonima agenzia viaggi di Trieste e Maurizio Bucci, assessore al Turismo del Comune di Trieste.







