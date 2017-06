30 giugno 2017

In Argentina l'autorità antitrust raccomanda una riduzione dei costi dei servizi di pilotaggio e ormeggio

Ostacolano il commercio con l'estero ed hanno un impatto negativo sui costi della logistica

La Commissione nazionale per la tutela della concorrenza (CNDC) dell'Argentina ha sottoposto al governo un documento in cui raccomanda di ridurre il costo dei servizi di pilotaggio e di ormeggio svolti nei porti e nelle vie d'acqua della nazione al fine di promuovere il commercio con l'estero, costi che - ha evidenziato l'autorità antitrust - sono più elevati rispetto alla media della regione ed hanno un impatto negativo sui costi della logistica.

Sottolineando che il costo orario dei servizi di pilotaggio in Argentina è doppio rispetto a quello dei servizi svolti, ad esempio, nei porti del Cile e del Belgio e triplo rispetto a quello dei porti degli Stati Uniti, la CNDC ha esortato ad introdurre misure che consentano una riduzione di circa il 20% dei costi di pilotaggio in Argentina, misure che - ha sottolineato ancora l'authority - consentirebbero allo stato di risparmiare otto milioni di dollari all'anno solo relativamente alle importazioni di gas per uso residenziale.

La CNDC è arrivata a queste conclusioni a seguito di uno specifico studio realizzato dall'authority in cui si rileva che il settore dei servizi di pilotaggio in Argentina presenta potenziali problemi costituiti dalla mancanza di concorrenza, da barriere all'ingresso nel mercato e dalla possibile dipendenza dalla fornitura di altri servizi portuali.

L'analisi del settore effettuata dalla Commissione nazionale per la tutela della concorrenza ha preso in esame anche il raffronto con i costi dei servizi di pilotaggio praticati in altri mercati ed ha evidenziato che in Argentina, ad esempio nel caso di navi dirette a porti sul fiume Paraná, tali costi possono rappresentare fino al 45% del costo totale dei servizi portuali che deve essere sostenuto da una compagnia di navigazione.

L'analisi ricorda che, in base ad uno studio del maggio 2016 della Bolsa de Comercio de Rosario, i costi di pilotaggio nel porto di Rosario e sul fiume Paraná per una nave portarinfuse con una capacità di carico di 65mila tonnellate di portata lorda sono pari a 104mila dollari e rappresentano il 5% del costo totale del trasporto marittimo verso la Cina. Con una traffico annuale di circa 2.200 navi - rileva l'analisi - il costo annuo di pilotaggio in quest'area risulta di circa 220 milioni di dollari. Inoltre, nel caso del Rio de la Plata, si stima che il costo annuale di pilotaggio per le navi che non risalgono il fiume Paraná sia di 12 milioni di dollari, con una media di circa 30mila dollari per ciascuna nave, mentre nel porto di Bahía Blanca il costo annuale per il pilotaggio è di circa 15,5 milioni di dollari (17.100 dollari per nave). Relativamente alle navi metaniere, si stima che il costo annuale dei servizi di pilotaggio ammonti a 44,1 milioni di dollari, cifra che rappresenta il 21% del costo totale degli scali nei porti a carico dell'armatore.

Circa il raffronto specifico dei costi di pilotaggio in Argentina con quelli praticati in altre nazioni, l'analisi rileva che, nel caso di servizi di pilotaggio di breve durata, nel porto belga di Anversa il costo orario è di 920 dollari, in Turchia (Dardanelli) di 1.153 dollari, nel porto olandese di Amsterdam di 1.390 dollari, mentre nel porto argentino di Bahia Blanca ammontano a 1.920 dollari. Relativamente ai servizi di pilotaggio di media durata, nel canale egiziano di Suez il costo orario è pari a 390 dollari, nell'area del Mississippi negli Stati Uniti è compreso tra 400 e 800 dollari, nella parte uruguaiana del Rio de la Plata risulta di 1.246 dollari, mentre nella parte argentina del fiume è di 1.444 dollari. Con riferimento ai servizi di pilotaggio di lunga durata, nell'area del Mississippi il costo orario è di 359-718 dollari, nel Canales Fueguinos in Cile è di 408 dollari e sul Río Paraná in Argentina è di 941 dollari.

Circa i costi di ormeggio, l'analisi della CNDC osserva che, nel caso di navi che non siano metaniere, ossia navi che vengono utilizzate per le esportazioni argentine e le importazioni nei porti del fiume Paraná, il costo in media è di circa 100mila dollari, pari al 45% dei costi totali che una nave deve sostenere (circa 220mila dollari). Per una nave metaniera, il costo dei servizi di ormeggio è di 250mila dollari, costo - ricorda lo studio - che è a carico dello Stato. Il documento della CNDC sottolinea che una nave non metaniera paga il doppio rispetto al costo sostenuto in Spagna, Cina e Cile.

A seguito di questo studio la CNDC ha consigliato al sottosegretario ai Porti e alle Via Navigabili del Ministero dei Trasporti di stabilire tariffe massime per i servizi di pilotaggio e dei servizi correlati, che dovrebbero restare in vigore sino a quando saranno verificate condizioni di effettiva concorrenza, e di definire una procedura per l'aggiornamento periodico delle tariffe dei servizi di pilotaggio. Inoltre la CNDC ha consigliato alla Secretaría de Gestión de Transporte e alla Marina Militare della Repubblica Argentina di assumere le misure necessarie per impedire la possibile creazione di barriere che ostacolino l'ingresso nel mercato dei servizi portuali.

«La stragrande maggioranza delle esportazioni e delle importazioni - ha commentato il segretario al Commercio, Miguel Braun - avvengono via mare. Per questo motivo i costi dei servizi portuali, tra cui quelli di pilotaggio e di ormeggio, sono una componente importante dei costi logistici connessi con il commercio internazionale. Se ci sono abusi, noi li blocchiamo al fine di migliorare la nostra competitività e di non sprecare le risorse di tutti gli argentini».



