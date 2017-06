30 giugno 2017

Convegno a Genova dei Gruppi Giovani di Federagenti e Confitarma sui salvataggi dei migranti nel Mediterraneo

Pettorino: complessa e di difficile attuazione ogni ipotesi di progressivo “affrancamento” italiano dalle operazioni di salvataggio e di blocco dei porti italiani

In questi giorni il governo italiano ha sollecitato la Commissione Europea ad assumere iniziative in tema di immigrazione prendendo atto della gravità della situazione nel Mediterraneo, esortazione nell'ambito della quale l'esecutivo avrebbe anche prospettato il possibile divieto di approdo nei porti italiani alle navi non battenti italiana delle organizzazioni non governative che operano servizi di soccorso in mare. Ieri su questo tema presso la sede della Capitaneria di Porto di Genova, nell'ambito della Genoa Shipping Week, la settimana di eventi sull'economia e la cultura del mare organizzata dall'associazione degli agenti marittimi genovesi Assagenti, si è svolto il convegno “Safety of life at sea nel Canale di Sicilia” sulle operazioni di salvataggio di Guardia Costiera e Marina Mercantile organizzato dal Gruppo Giovani di Federagenti e dal Gruppo Giovani di Confitarma.

L'ammiraglio ispettore Giovanni Pettorino, comandante della Capitaneria di Porto di Genova, ha tracciare un bilancio, drammatico, dell'azione svolta quotidianamente dal Corpo delle Capitanerie nell'opera di salvataggio e recupero in mare dei migranti e ha sottolineato come l'adesione dell'Italia alla Convenzione Solas sulla tutela della vita umana in mare e alla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare rendano complessa e di difficile attuazione ogni ipotesi di progressivo “affrancamento” italiano dalle operazioni di salvataggio e anche di blocco dei porti italiani.

Secondo i dati forniti da Pettorino, di fatto l'Italia, i cui mezzi vigilano non solo sulle acque territoriali, ma anche su quelle dei paesi costieri dell'Africa, si trova a intervenire su un'area complessiva di oltre un milione e 100.000 chilometri quadrati, pari a più della metà dell'estensione del mare Mediterraneo. E la previsione per quest'anno è di un flusso complessivo di migranti che sbarcheranno in Italia superiore alle 200.000 unità.

Come ha ricordato il presidente del Gruppo giovani di Federagenti, Simone Carlini, solo nel primo quadrimestre di quest'anno sono stati 35.000 i migranti che hanno raggiunto le coste italiane, con una stima di almeno mille persone che non ce l'hanno fatta e che sono rimaste vittime di naufragi.

Nel corso del convegno è stato illustrato anche il coinvolgimento attivo dei medici del Cisom (Corpo di soccorso dell'Ordine di Malta) nelle operazioni di salvataggio e sono stati sollevati da Valeria Novella (Confitarma) le problematiche anche economiche sempre meno sostenibili degli armatori italiani chiamati a partecipare con navi mercantili alle operazioni di salvataggio.



