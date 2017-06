30 giugno 2017

Gru autonome MacGregor sulle nuove navi della ESL Shipping

I mezzi di sollevamento possono essere monitorati e controllati dal ponte della nave

La MacGregor, società produttrice di attrezzature per il settore navale del gruppo finlandese Cargotec, e la compagnia di navigazione finlandese ESL Shippng hanno siglato un accordo per sviluppare e sperimentare gru autonome a bordo di due nuove rinfusiere che il prossimo anno entreranno a far parte della flotta della compagnia nordeuropea. Le nuove navi ordinate al cantiere navale cinese Jinling Shipyard, due handysize con propulsione a gas naturale liquefatto, entreranno in servizio nel corso del secondo trimestre del 2018.

«L'impiego di gru autonome - ha sottolineato Leif Byström, senior vice president Cargo Handling della MacGregor - aumenta l'efficienza e la sicurezza. Le operazioni di scarico possono essere monitorate e controllate dal ponte di comando della nave eliminando quindi la necessità della presenza di personale in aree operative che presentano pericoli».

«Le nostre nuove navi eco-compatibili alimentate a GNL - ha aggiunto l'amministratore delegato di ESL Shipping, Mikki Koskinen - saranno utilizzate in traffici molto intensi con un elevato numero annuo di viaggi, di scali nei porti e di ore di impiego delle gru. Le operazioni autonome accresceranno ulteriormente la nostra competitività ed offriranno ai nostri clienti un'efficienza e una sicurezza al di là delle aspettative».



