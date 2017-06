30 giugno 2017

Costituita la Global Industry Alliance per sviluppare soluzioni innovative in campo navale

Lo scopo è di favorire la transizione del settore verso un futuro a basse emissioni di carbonio

Tredici primarie società dell'industria dello shipping, tra armatori, società di classificazione, costruttori navali, produttori di motori e tecnologie, grandi data provider e compagnie petrolifere, hanno costituito la Global Industry Alliance (GIA), iniziativa che ha lo scopo di supportare la transizione delle navi e dei comparti industriali correlati verso un futuro a basse emissioni di carbonio.

L'iniziativa è stata lanciata sotto l'egida del progetto GloMEEP, che è promosso dall'International Maritime Organization (IMO) e che è destinato a sostenere i paesi in via di sviluppo nell'attuazione delle misure di efficienza energetica nel settore dello shipping.

Obiettivo dell'alleanza GIA è di identificare e sviluppare collettivamente soluzioni innovative per far fronte ai problemi di acquisizione e implementazione di tecnologie e misure operative per l'efficienza energetica. Alla nuova alleanza, che è aperta ad altri partner, sinora hanno aderito ABB, DNV GL. Lloyd's Register, MarineTraffic, Mediterranean Shipping Company (MSC ), Ricardo UK, Royal Caribbean Cruises, Shell, Silverstream Technologies, Stena, Total Marine Fuels, Wärtsilä Corporation e Winterthur Gas & Diesel.



