30 giugno 2017

La statunitense SSA Marine gestirà il nuovo porto georgiano di Anaklia, sul Mar Nero

Secondo le previsioni, lo scalo diventerà operativo nel 2020

La società terminalista statunitense SSA Marine del gruppo Carrix gestirà il nuovo porto georgiano di Anaklia, sul Mar Nero. L'Anaklia Development Consortiun (ADC), il consorzio costituito dalla georgiana TBC Holding e dall'americana Conti International che è stato incaricato di realizzare il nuovo scalo portuale ( del 9 giugno 2015), ha specificato che SSA Marine è stata selezionata vincitrice di una gara alla quale hanno partecipato sette primarie aziende internazionali. Il contratto di concessione avrà una durata di 52 anni.

Rendendo noto l'esito della procedura di gara, che sancisce l'ingresso della SSA Marine nel mercato portuale euroasiatico (la società è presente in Asia solo in Vietnam), il consorzio ADC ha annunciato che ha notificato oggi al governo della Georgia il progetto preliminare per la realizzazione della prima delle nove fasi costruttive del progetto del nuovo porto. L'avvio dei lavori è previsto entro la fine di quest'anno con l'obiettivo di rendere operativa la prima fase nel 2020, quando il porto avrà una capacità di traffico annua pari a sette milioni di tonnellate.

L'investimento complessivo per la realizzazione dello scalo portuale ammonta a 2,5 miliardi di dollari.





