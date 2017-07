3 luglio 2017

L'11 e 12 luglio si terrà un convegno su traffico e mobilità incentrato sul caso Genova

L'evento si terrà nel capoluogo ligure alla Biblioteca Berio

L'11 e il 12 luglio prossimi alla Biblioteca Berio di Genova si terrà un convegno sul tema “La Mobilità come elemento connettivo delle scelte di riqualificazione, rivitalizzazione culturale, sociale ed economica. Il caso di Genova” che sarà incentrato sui temi della mobilità e del traffico urbano con specifico riferimento all'esperienza genovese e che è stato promosso e organizzato da Automobile Club Genova, Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti - Sezione Liguria, Azienda Mobilità e Trasporti (AMT), Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Camera di Commercio di Genova, Comune di Genova e Università degli Studi di Genova - Scuola Politecnica - DICCA.



Programma

Giornata del 11 Luglio 2017 - Biblioteca Berio - Sala Chierici

PROPOSTE PER LA CITTA' - PARLANO I RAGAZZI

Crediti formativi per Ingegneri 3 CFP Università degli studi di Genova - Scuola Politecnica di Ingegneria e Architettura

Corso di Laurea in Ingegneria Edile Architettura 09:00 Registrazione e welcome coffee 09:30 Saluti istituzionali Sindaco di Genova, Presidente Regione Liguria, Presidente Camera di Commercio, Presidente Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale, Preside della Scuola Politecnica di Ingegneria e Architettura, Ordine degli Ingegneri 10:20 Significato dell'iniziativa

Commissione Mobilità e Traffico (M. Scajola)

ACI Nazionale (E. Pagliari)

AIIT Nazionale (M. Ignaccolo) 11:00 Collaborazione della Commissione Mobilità e Traffico con l'Università

Università degli Studi di Genova - DICCA (G. Roth)

AIIT Sez. Liguria (P. Ugolini) 11:15 Presentazione del Corso di Laurea in Ingegneria Edile - Architettura (M.P. Repetto) 11:40 Presentazione dei corsi di urbanistica / introduzione alla metodologia (P. Ugolini, F. Pirlone) 12.10 Presentazione dei gruppi di lavoro (Equipe docente) 12:30 Break con catering 13:45 Esposizione dei lavori degli allievi del IV e V anno con introduzione ed affiancamento dei docenti 18:00 Saluti degli organizzatori - Appuntamento per l'indomani



Giornata del 12 Luglio 2017 - Biblioteca Berio - Sala Chierici

SEMINARIO

Crediti formativi per Ingegneri 3 CFP Ordine degli Ingegneri - AIIT - Commissione Mobilità e Traffico 08:30 Registrazione 09:00 Saluti istituzionali 09:30 Sunto ed inquadramento della metodologia e degli argomenti affrontati dagli studenti (Equipe docente) 10:00 Presentazione dei ruoli e della mission di AIIT a livello nazionale - Attività della Sezione Liguria (M. Ignaccolo, P. Ugolini) 10.30 Il sistema della partecipazione attiva nei progetti della Commissione ed il contributo del III Settore (F. Lasalandra, Daniela Ugolini) 10:45 Rapporto professional-formativo tra Commissione e Università / argomenti e progetti focus di interesse della Commissione (M. Scajola, C. Merlino, P. Ugolini) 11:15 Approfondimento e dibattito sui progetti di interesse della Commissione (M. Scajola, E. Pagliari, M. Ignaccolo, P. Ugolini, C. Merlino, G. Gandino, M. Gattulli, A. Moscone) 12:30 Saluti



Giornata del 12 Luglio 2017 - Sede ACI 14.45 Protocollo di intenti della Commissione



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail