3 luglio 2017

“K” Line, MOL e NYK confermano che la fusione delle attività di trasporto marittimo containerizzato avverrà il 1° aprile 2018

Le compagnie giapponesi prevedono che entro tale data otterranno l'autorizzazione anche delle autorità sudafricane

Dopo aver ottenuto la scorsa settimana il via libera al progetto da parte della Commissione Europea ( del 29 giugno 2017), oggi le società armatoriali giapponesi Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) e Nippon Yusen Kaisha (NYK) hanno confermato che la joint venture in cui confluiranno le rispettive attività nel settore del trasporto marittimo containerizzato diventerà operativa il 1° aprile 2018, così come stabilito originariamente lo scorso anno quando era stata annunciata la concentrazione ( del 31 ottobre 2016).

“K” Line, MOL e NYK hanno specificato che attualmente sono state ottenute tutte le attestazioni di conformità alle locali normative sulla concorrenza necessarie per costituire la nuova società nelle regioni e nelle nazioni in cui tale conformità è richiesta per creare la joint venture e che si stanno compiendo progressi nella formazione di una nuova integrata attività di trasporto marittimo containerizzato.

Relativamente al Sud Africa, la cui autorità antitrust ha bocciato il progetto di concentrazione presentato dalle tre compagnie giapponesi ( del 22 giugno 2017), “K” Line, MOL e NYK hanno precisato che ritengono comunque di poter ottenere il benestare alla costituzione della joint venture prima della prevista data di avvio operativo della nuova società.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail