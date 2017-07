3 luglio 2017

Mercoledì Pasqualino Monti assumerà l'incarico di presidente dell'AdSP della Sicilia Occidentale

Il nuovo ente gestisce i porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani

Mercoledì prossimo Pasqualino Monti assumerà l'incarico di presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, il nuovo ente che la riforma della governance della portualità italiana ha posto alla guida dei porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani.

Negli ultimi anni Monti è stato al vertice dell'Autorità Portuale di Civitavecchia avendo ricoperto dal 2011 al 2017 prima la carica di presidente e poi quella di commissario dell'ente: Inoltre dal 2013 all'inizio del 2017 è stato presidente di Assoporti, l'associazione nazionale che rappresenta tutti i grandi porti italiani, e membro della Commissione Nazionale per il Piano della Logistica e dei Porti.







