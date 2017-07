3 luglio 2017

Prestito di 345 milioni di dollari della World Bank per il potenziamento del porto di Dar es Salaam

Il progetto è finanziato anche dal governo della Tanzania e dal Regno Unito

Il consiglio di amministrazione della Banca Mondiale ha approvato l'erogazione di una sovvenzione di 12 milioni di dollari e la concessione di una linea di credito del valore di 345 milioni di dollari destinati a finanziare il Dar es Salaam Maritime Gateway Project (DSMGP), il progetto di potenziamento del porto di Dar es Salaam. «Il porto di Dar es Salaam - ha sottolineato il direttore per Tanzania, Malawi, Burundi e Somalia della World Bank, Bella Bird - è vitale per le economie della Tanzania e delle nazioni limitrofe. L'incremento del suo potenziale operativo darà un impulso ai traffici e alla creazione di posti di lavoro nella regione e ridurrà l'attuale costo di 200-400 dollari per ciascun giorno di ritardo nella consegna di una singola spedizione».

Al finanziamento del progetto, che complessivamente richiede un investimento del valore di 421 milioni di dollari, contribuiscono anche il governo della Tanzania con un investimento di circa 63 milioni di dollari realizzato attraverso la Tanzania Ports Authority e il Dipartimento per lo Sviluppo internazionale del Regno Unito con un finanziamento di 12 milioni di dollari.

Nel 2016 il porto di Dar es Salaam ha movimentato un traffico di 13,8 milioni di tonnellate di merci. Attualmente lo scalo ha 11 banchine, di cui quattro dedicate al traffico dei container e sette alla movimentazione di altre tipologie di carichi inclusi quelli containerizzati. Il progetto di potenziamento delle infrastrutture portuali prevede il dragaggio dei fondali del porto, del canale d'accesso e del bacino d'evoluzione, la costruzione di una nuova banchina multipurpose e il miglioramento dei collegamenti ferroviari del porto.

Ricordiamo che nei giorni scorsi la Tanzania Ports Authority ha assegnato alla cinese China Harbour Engineering Company (CHEC) il compito di realizzare gli interventi di potenziamento dello scalo previsti dal progetto ( del 12 giugno 2017).



