3 luglio 2017

Kjersti Kleven è stata eletta presidente di SEA Europe

È presidente e comproprietaria dell'azienda cantieristica norvegese Kleven Maritime

Kjersti Kleven, presidente e comproprietaria dell'azienda cantieristica norvegese Kleven Maritime, è il nuovo presidente di SEA Europe, l'associazione delle aziende navalmeccaniche europee. Kleven, che ricoprirà la carica per due anni con inizio da sabato scorso, è stata letta nei giorni scorsi dall'assemblea generale dell'associazione riunitasi a Vigo, in Spagna.

La norvegese Kjersti Kleven ha fatto parte per sette anni del consiglio direttivo della Norwegian Association of Maritime Industries ricoprendo anche la carica di presidente dell'associazione; inoltre, prima di essere eletta presidente di SEA Europe, era uno dei vice presidenti dell'associazione europea.

«I cantieri navali e i produttori di attrezzature marittime europei - ha sottolineato Kjersti Kleven in occasione della sua elezione - sono formati da 300 stabilimenti e da più di 22.000 aziende di tutte le dimensioni che producono attrezzature. Assieme danno lavoro ad oltre 900.000 persone in Europa. Ma, cosa altrettanto importante, sono i prodotti che questo settore costruisce e realizza: navi molto complesse di ogni tipologia dotate di attrezzature sofisticate che contribuiscono a far sì che l'industria rispetti i più elevati standard nel campo della sicurezza e dell'ambiente. Ciò rende il nostro settore molto importante economicamente e strategicamente per l'Europa, per la sua economia e per i suoi cittadini. I prossimi due anni - ha evidenziato - saranno cruciali per il nostro settore, per sapere se continueremo ad essere competitivi, se saremo in grado di far fronte alle nostre sfide e se saremo in grado di cogliere appieno il potenziale delle prossime opportunità. Io - ha concluso Kjersti Kleven - intendo cooperare strettamente con i responsabili decisionali dell'Unione Europea e con le parti interessate affinché l'industria europea delle tecnologie marittime affronti le proprie sfide».

Oltre a nominare Kleven presidente, l'assemblea di SEA Europe ha nominato quali vice presidenti dell'associazione Bernard Meyer (Meyer Werft), Kjeld Dittmann (Wärtsilä Lyngsø Marine), Hervé Guillou (Naval Group), Kees-Jan Mes (Pon Equipment e Pon Power), Dirk Lehmann (Becker Marine Systems) e Juan Luis Sánchez (Astander).



