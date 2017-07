6 luglio 2017

A settembre nel porto di Livorno sarà reso operativo un nuovo sistema di controllo degli accessi

Saranno acquisiti numero di targa dei veicoli, foto del mezzo, numero del contenitore, dati anagrafici e foto degli operatori

Nel porto di Livorno è in via di installazione per essere reso operativo a settembre un nuovo sistema di controllo degli accessi allo scalo labronico. Si tratta del GTS3 (Gate Transit Security), che da fine estate controllerà tutti i mezzi e le persone che transiteranno dai varchi Galvani, Valessini, Zara e Darsena Toscana.

Il sistema, lungo ognuna delle quattro corsie di ogni varco (due in ingresso e due in uscita), acquisirà il numero di targa anteriore e posteriore dei veicoli al momento del loro transito nonché la foto del mezzo, il numero del contenitore, i dati anagrafici e la foto degli operatori. Inoltre un nuovo sistema di videosorveglianza, attivo 24 ore su 24, permetterà il controllo dei varchi con la contemporanea registrazione.

I dati registrati dal sistema saranno condivisi, tramite collegamenti telematici, con le autorità di Polizia Giudiziaria e gli istituti previdenziali per i rispettivi controlli istituzionali. Questo scambio di dati in tempo reale consentirà di verificare nelle banche dati nazionali delle forze dell'ordine la presenza in porto di persone o mezzi segnalati.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha evidenziato che «le novità introdotte dal GTS3 sono molteplici. La prima è quella relativa alla semplificazione delle procedure di rilascio dei permessi di accesso al porto: alcune categorie di utenti potranno infatti stampare per conto proprio il permesso. Inoltre - ha spiegato l'ente - l'Ufficio Controllo Accessi e l'Ufficio Sistemi Informativi dell'AdSP, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e con le altre autorità competenti, hanno realizzato, utilizzando i dati acquisiti tramite il GTS3, una procedura, unica in Italia, che permette di velocizzare l'uscita della merce dal porto. Con il nuovo sistema il camionista non dovrà più scendere dal mezzo per l'espletamento delle procedure doganali, ma potrà transitare velocemente in quanto tutti i dati necessari saranno acquisiti telematicamente».

I lavori di realizzazione del GTS3 sono affidati alla R.T.I. costituita da A4 Mobility Srl e Kapsch TrafficCom Srl e termineranno ad inizio settembre. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono previste limitazioni straordinarie ai transiti in ingresso e in uscita dai quattro varchi doganali coinvolti.



