6 luglio 2017

Il gruppo turco Yildirim riprova a vendere il 24% del capitale della CMA CGM

I proventi della cessione verrebbero impiegati per comprare la statunitense Ports America

Il gruppo turco Yildirim ha nuovamente annunciato l'intenzione di cedere la propria partecipazione nella CMA CGM, che è pari al 24% del capitale azionario del gruppo armatoriale francese, quota che l'azienda turca ha acquisito tra il 2011 e il 2012 ( del 26 novembre 2010, 28 gennaio 2011 e 16 ottobre 2012).

In un'intervista all'agenzia “Bloomberg”, il presidente del gruppo turco, Yuksel Yildirim, ha confermato che Yildirim è alla ricerca di acquirenti per la propria partecipazione, vendita che verrà effettuata nell'ambito del progetto del gruppo turco per comprare la società terminalista statunitense Ports America. Acquisizione, quest'ultima, che avverrebbe attraverso la propria società terminalista Yilport Holding che attualmente gestisce 20 terminal portuali in Ecuador, Malta, Norvegia, Portogallo, Perù, Turchia e Svezia e sei inland terminal in Turchia e Svezia.

Nel 2015 il gruppo turco aveva tentato senza successo di vendere la propria quota agli altri azionisti della CMA CGM.

Yuksel Yildirim ha precisato che è stato dato mandato alla China Citik Bank Corporation di trovare investitori dell'Asia o del Golfo Persico disposti ad acquisire il 24% della CMA CGM. Inoltre il presidente del gruppo ha specificato che il valore della quota è stimato tra 2,5 e tre miliardi di dollari, quota che Yildirim aveva acquisito per 600 milioni di dollari, e che il gruppo turco potrebbe disfarsi della partecipazione per intero oppure mantenere una quota azionaria minore nella CMA CGM.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail