6 luglio 2017

Al via la procedura informatica per il rilascio degli attestati per il Trasporto dei Prodotti Alimentari

Sarà resa disponibile dalla prossima settimana

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto di aver disposto una procedura informatica relativa agli attestati per il Trasporto dei Prodotti Alimentari. La nuova procedura, che consentirà una gestione centralizzata di tutte le attività inerenti al rilascio dei certificati ATP, sarà avviata la prossima settimana.

Nello specifico, dal prossimo 11 luglio sarà avviata la procedura informatica di rilascio dei certificati ATP, mentre dal 14 luglio sarà possibile l'inserimento dei verbali delle sedute di revisione. Inoltre sino al prossimo 10 novembre sarà possibile inserire i dati previsti per la stampa dell'attestato anche in assenza di verbali preinseriti nel sistema da parte delle stazioni di prova o degli esperti, per agevolare la fase di avvio del nuovo sistema informatico.

Se i dati contenuti nel verbale di prova sono stati inseriti nel sistema, è possibile ottenere il rilascio dell'attestato ATP presso qualunque ufficio UMC, mentre nel caso di inserimento manuale dei dati o di produzione del certificato cartaceo secondo la vecchia procedura occorrerà rivolgersi esclusivamente al competente ufficio UMC.



