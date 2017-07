7 luglio 2017

COSCO Shipping prevede di chiudere il primo semestre del 2017 con un risultato netto di segno positivo

Nei primi sei mesi di quest'anno i volumi containerizzati trasportati dalla flotta del gruppo sono cresciuti del +34,72%

Il gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings Co. prevede di chiudere la prima metà di quest'anno con un utile netto di circa 1,85 miliardi di yuan (272 milioni di dollari) rispetto ad una perdita netta di -7,21 miliardi di yuan registrata nel primo semestre del 2016.

COSCO Shipping ha spiegato che nei primi sei mesi del 2017 il mercato del trasporto marittimo di container ha mostrato un lieve recupero e che il gruppo ha beneficiato del miglioramento del mercato e della realizzazione di sinergie. Inoltre i noli hanno segnato un rialzo e i volumi di carico containerizzato trasportati dalla flotta del gruppo sono aumentati del +34,72% rispetto alla prima metà del 2016, periodo nel quale le navi della COSCO Shipping avevano trasportato oltre 7,4 milioni di container teu.







