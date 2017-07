7 luglio 2017

Inaugurazione del nuovo terminal intermodale lussemburghese di Bettembourg-Dudelange

Ha una capacità di traffico di 300mila container e di 300mila semirimorchi all'anno

Oggi viene ufficialmente inaugurato il nuovo terminal intermodale lussemburghese di Bettembourg-Dudelange, impianto che è stato realizzato in circa due anni con un investimento di 221 milioni di euro e che è gestito dalla CFL terminals, filiale del gruppo ferroviario Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL).

Nel terminal, che è diventato parzialmente operativo lo scorso 5 marzo, sono state trasferite tutte le attività terminalistiche svolte in precedenza a Bettembourg dalla CFL su un sito che sarà in parte utilizzato come autoparco.

Il nuovo terminal ha una capacità di traffico di 300mila container e di 300mila semirimorchi all'anno.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec