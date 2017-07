7 luglio 2017

L'UK Chamber of Shipping esorta l'UE a prendere atto che una Hard Brexit avrebbe un impatto negativo sui propri porti

«Non credo - ha affermato Platten -che l'UE abbia pienamente compreso questo aspetto»

Secondo la UK Chamber of Shipping, l'Unione Europea ignora l'impatto negativo che l'uscita del Regno Unito dall'UE avrà sui porti europei oltre che sulla generale prosperità sia dell'UE che del Regno Unito. «L'UE - ha spiegato il direttore generale della Camera britannica, Guy Platten - vende ogni anno 240 miliardi di sterline di merci al Regno Unito, la maggior parte delle quali passano attraverso i porti. Pertanto l'impatto negativo che una cosiddetta “Hard Brexit” avrà su porti come Dover sarà accusato altrettanto seriamente, se non di più, dai porti europei. Non credo - ha rilevato Platten -che l'UE abbia pienamente compreso questo aspetto».

«È stata posta molta attenzione sull'impatto che l'uscita dall'unione doganale avrà sui porti del Regno Unito come Dover - ha specificato Platten - ma grandi porti dell'UE come Calais, Zeebrugge e Dublino - ha sottolineato - saranno altrettanto esposti».

Evidenziando che i negoziatori della Brexit di entrambe le parti dovrebbero prendere atto che la reintroduzione dei controlli alle frontiere rappresenterebbe un fatto negativo, l'UK Chamber of Shipping ha invitato il premier britannico, Theresa May, e il responsabile del team della Commissione Europea incaricato di negoziare la Brexit, Michel Barnier, a «mettere da parte l'ideologia e ad essere pragmatici».

Platten ha ribadito che è in particolare l'UE a dover valutare appieno le conseguenze di una Hard Brexit: «il governo del Regno Unito - ha sostenuto il direttore generale dell'UK Chamber of Shipping - comprende l'importanza di risolvere questo problema ad un tavolo negoziale, ma dobbiamo ancora vedere se i negoziatori dell'UE hanno inteso appieno la propria vulnerabilità».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail