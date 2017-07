7 luglio 2017

Cemat ha avviato un nuovo servizio intermodale Milano - Pomezia - Marcianise

Effettuate cinque partenze settimanali in entrambe le direzioni

La società intermodale Cemat, che è controllata dalla Mercitalia del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e partecipata dall'elvetica Hupac e da altri operatori, ha attivato un nuovo servizio su rotaia che collega i terminal di Milano Smistamento, Pomezia S. Palomba e Maddaloni-Marcianise.

Il nuovo servizio offre cinque partenze settimanali in entrambe le direzioni con resa A-B e profilo massimo consentito C 22.







