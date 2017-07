7 luglio 2017

Nel cantiere di Marghera è iniziata la costruzione della terza nave da crociera della classe “Vista”

Sarà consegnata nell'autunno del 2019

Oggi nel cantiere navale di Marghera del gruppo Fincantieri si è svolta la cerimonia per il taglio della prima lamiera della terza nave della classe “Vista” che Fincantieri sta costruendo per la compagnia crocieristica Carnival Cruise Line del gruppo statunitense Carnival Corporation.

La nuova unità, che verrà consegnata nell'autunno del 2019, sarà gemella della nave Carnival Vista, consegnata a Monfalcone nell'aprile 2016, e della Carnival Horizon attualmente in costruzione nello stesso cantiere di Marghera con consegna prevista per l'inizio del 2018.

Le navi della classe “Vista” hanno una stazza lorda di 133.500 tonnellate, una lunghezza di 323 metri, 1.987 cabine per i passeggeri e 761 per l'equipaggio che potranno ospitare complessivamente oltre 6.500 persone.

Dal 1990 ad oggi Fincantieri ha costruito 78 navi da crociera, di cui ben 55 dal 2002, ed altre 31 unità sono in costruzione o di prossima realizzazione negli stabilimenti del gruppo.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail