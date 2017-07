10 luglio 2017

Workshop a Salerno sull'arbitrato marittimo

Organizzato dalla Camera di Commercio e dal Propeller Club, si terrà venerdì

Venerdì prossimo alle ore 09.00 nella sala convegni della Camera di Commercio di Salerno si terrà un workshop sul tema “Arbitrato marittimo - strumento di risoluzione delle controversie in campo marittimo e portuale” che è stato organizzato dall'ente camerale in collaborazione con l'International Propeller Club Port of Salerno e che segue la stipula del protocollo d'intesa siglato il 20 aprile 2016 con l'obiettivo di presentare i vantaggi dello strumento della giustizia alternativa.

Per l'occasione sarà presentata la pubblicazione “Arbitrato marittimo: casi e materiali” realizzata dalla partnership tra Camera di Commercio e Propeller Club Salerno.

«L'istituto dell'arbitrato - ha spiegato il presidente del Propeller salernitano, Alfonso Mignone - assume un ruolo determinante quale possibile e valida alternativa cui l'impresa ricorre per la risoluzione di controversie di natura economica e commerciale a costi e tempi contenuti». «Nel contesto salernitano - ha precisato Mignone - lo strumento ha ragione di esistere anche in considerazione della presenza non solo del porto di Salerno, ma anche della capillare distribuzione di porti turistici connessa alla diffusione della nautica da diporto. La specificità della materia richiede una preliminare e dettagliata conoscenza della casistica; in tal senso si muove il lavoro svolto dall'International Propeller Club Port of Salerno, con cui la Camera di Commercio di Salerno ha avviato un consolidato rapporto di collaborazione».

«È motivo di vanto - ha concluso Mignone - poter essere i primi ad usufruire, nel Sud, di questo affidabile e peculiare strumento soprattutto perché Salerno è erede della tradizione giuridica risalente alla Tabula de Amalpha il più antico statuto marittimo italiano».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail