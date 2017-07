11 luglio 2017

Nel primo semestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Marsiglia Fos è cresciuto del +2,0%

Nel secondo trimestre l'aumento è stato del +7,8%

Nel primo semestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Marsiglia Fos è ammontato a 39,9 milioni di tonnellate, con un incremento del +2,0% rispetto a 39,1 milioni di tonnellate nel corrispondente periodo del 2016, crescita che è stata determinata dall'incremento del +7,8% registrato nel secondo trimestre del 2017, quando sono state movimentate 20,3 milioni di tonnellate rispetto a 18,9 milioni di tonnellate nel periodo aprile-giugno del 2016, che ha più che compensato il calo del -3,5% segnato nel primo trimestre di quest'anno quando sono state movimentate 19,6 milioni di tonnellate rispetto a 20,3 milioni di tonnellate nel periodo gennaio-marzo del 2016.

Nell'intero primo semestre del 2017 le merci allo sbarco si sono attestate a 29,4 milioni di tonnellate (+4,3%) e quelle all'imbarco a 10,5 milioni di tonnellate (-4,0%).

Nei primi sei mesi di quest'anno il traffico complessivo delle merci varie è aumentato del +11,9% a 10,3 milioni di tonnellate, di cui 6,6 milioni di tonnellate di merci containerizzate (+9,6%) totalizzate con una movimentazione di container pari a 667.856 teu (+6,9%), quasi 2,2 milioni di tonnellate di rotabili (+7,6%) e 1,5 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+31,7%).

Globalmente il volume di traffico delle rinfuse liquide è diminuito del -2,5% scendendo a 22,8 milioni di tonnellate, di cui 21,2 milioni di tonnellate di idrocarburi (-3,2%) - incluse 10,6 milioni di tonnellate di petrolio grezzo (-13,4%), 6,8 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (+14,0%), 2,6 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (-0,4%) e 1,1 milioni di tonnellate di gas di petrolio liquefatto (+11,3%) - e 1,6 milioni di tonnellate di rinfuse liquide chimiche e alimentari (+7,8%).

Il traffico delle rinfuse solide è cresciuto del +3,9% a 6,8 milioni di tonnellate, di cui 4,6 milioni di tonnellate di siderurgici (+1,2%), 92mila tonnellate di rinfuse agroalimentari (-78,4%) e 2,1 milioni di tonnellate di altre rinfuse secche (+33,8%).

Nel settore dei passeggeri il traffico è stato di 977mila persone (+1,0%), di cui 600mila crocieristi (-2,6%) e 377mila passeggeri dei traghetti (+7,5%).









