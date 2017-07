11 luglio 2017

Mario Mattioli è stato designato alla presidenza della Confitarma

A fine settembre si terrà l'assemblea che dovrà procedere all'elezione del presidente

Il nuovo consiglio della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), che è stato eletto lo scorso mese dall'assemblea ( del 20 giugno 2017), ha designato oggi Mario Mattioli alla presidenza della Confederazione. Prima della designazione nel consiglio erano entrati a far parte Antonio Morfini e Bruno Musso a seguito delle dimissioni di due consiglieri, mentre l'attuale presidente del Gruppo Giovani Armatori, Andrea Garolla di Bard, risultato primo dei non eletti, verrà cooptato dal consiglio dopo l'elezione del nuovo presidente del GGA.

La confederazione armatoriale ha specificato che la designazione di Mattioli è seguita ad «una lunga discussione sull'attuale difficile situazione che si è venuta a creare nell'ambito dell'associazione, soprattutto a seguito delle dimissioni di importanti gruppi armatoriali. Nonostante siano state espresse posizioni diverse - ha sottolineato Confitarma - unanimemente è stata sottolineata la priorità di unità dell'associazione, quale fattore indispensabile per la sua forza e autorevolezza, e la volontà di proseguire nell'azione di recupero dei soci dimissionari».

Successivamente la commissione di designazione ha svolto la relazione sui risultati delle consultazioni terminate il 23 giugno da cui è emerso che il candidato ad aver ottenuto la maggioranza delle preferenze è Mattioli. Dopo l'illustrazione del programma del candidato presidente, i consiglieri hanno proceduto alla votazione a scrutinio segreto del nominativo da proporre all'assemblea e Mattioli ha ottenuto un'amplissima maggioranza pari a circa l'85% dei voti.

A conclusione della riunione il consiglio ha deliberato di convocare a fine settembre l'assemblea che dovrà procedere all'elezione del presidente.



