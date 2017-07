12 luglio 2017

È deceduto l'armatore italiano Gianfranco Messina

Dalla fine degli anni '60 è stato al vertice del gruppo armatoriale genovese Ignazio Messina & C.

È deceduto stamani Gianfranco Messina, una delle figure di spicco dell'armamento italiano. Nato a Genova il 22 luglio 1935, dalla fine degli anni '60 è stato al vertice del gruppo armatoriale Ignazio Messina & C. con la carica di presidente, affiancato dai fratelli Giorgio e Paolo, ricoprendo negli ultimi anni l'incarico di consigliere delegato e rimanendo riferimento del gruppo e della famiglia.

Gianfranco Messina era figlio di Ignazio a cui il padre Giuseppe aveva trasmesso le proprie esperienze armatoriali e che nel 1921 aveva dato vita al gruppo armatoriale genovese Messina.







