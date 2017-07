12 luglio 2017

Confitarma sollecita l'ABI a fermare azioni speculative a danno della flotta mercantile italiana

Preoccupazione della Confederazione per la decisione di Pillarstone Italy di chiedere il fallimento della RBD Armatori

La Confederazione Italiana Armatori (Confitarma) ha sollecitato l'intervento dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per fermare azioni speculative a danno della flotta mercantile italiana, invito che il consiglio della confederazione armatoriale ha rivolto alla luce dell'istanza di fallimento della Rizzo-Bottilieri-De Carlini Armatori Spa (RBD Armatori) che il fondo Pillarstone Italy ha avanzato subito dopo aver acquisito dalle banche finanziatrici della RBD crediti nei confronti della compagnia.

Il presidente della Confitarma, Emanuele Grimaldi, ha rilevato infatti un comportamento molto aggressivo di Pillarstone che ha deciso di agire nei confronti della RBD Armatori, dopo aver ottenuto la cessione dei crediti da parte di Banca MPS e di Intesa Sanpaolo.

«Senza entrare nel merito di tale cessione - spiega una nota della confederazione armatoriale - Confitarma evidenzia come tale comportamento sia censurabile alla luce degli accordi a suo tempo sanciti con ABI che, con una specifica circolare, aveva invitato le banche associate a concordare e coordinare con gli armatori eventuali cessioni di credito. Ciò non in chiave preferenziale, bensì al fine di mantenere intatta la capacità dell'industria e preservare il know-how e l'occupazione in un settore strategico per il nostro Paese».

Secondo Confitarma, «l'azione esecutiva nei confronti di RBD Armatori, a distanza di soli tre giorni dalla cessione del credito a Pillarstone, oltre a contravvenire i principi di deontologia contenuti nella suddetta circolare ABI, fa sorgere dubbi sulla genuinità dell'operazione».

Confitarma ha annunciato che chiederà nelle prossime ore, una riunione del Tavolo Tecnico instaurato con ABI e banche «al fine - ha specificato l'associazione armatoriale - di mitigare un fenomeno che potrebbe costituire un pericoloso campanello d'allarme a danno della flotta mercantile italiana, oggetto di ingenti investimenti che hanno determinato la sua espansione ed il suo ammodernamento».



