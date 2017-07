17 luglio 2017

Gentile (Assologistica): alla larga dalle associazioni del trasporto monocratiche e personalistiche

Queste organizzazioni - ha denunciato - rischiano di svilire le funzioni chiave di un'associazione

Le associazioni di categoria sono indispensabili, anche per il settore dei trasporti e della logistica, ma è opportuno stare alla larga da organizzazioni che hanno tendenze monocratiche e che sono frutto di iniziative individuali. Lo ha sottolineato Andrea Gentile, presidente dell'associazione italiana delle imprese di logistica Assologistica, rilevando che il mondo dei trasporti e della logistica vede un numero piuttosto articolato di associazioni: «alcune di esse - ha sottolineato - risultano essere monocratiche o con una fortissima componente “personalistica”, con quindi il rischio di svilire le funzioni chiave di un'associazione. È bene - ha affermato Gentile - che governo e decisori politici prendano atto di questa situazione, effettuando le giuste scelte e selezione nel valutare con quali associazioni confrontarsi per il bene del settore e dell'economia del Paese».

Gentile ha tuttavia evidenziato l'importante ruolo delle associazioni di categoria, senza le quali - ha osservato - ogni impresa sarebbe sola e nessun imprenditore potrebbe fronteggiare le tante e complesse problematiche e difficoltà che incontra quotidianamente nel suo operare. Le associazioni di categoria - ha aggiunto Gentile - non solo tutelano, difendono e rappresentano le imprese, ma le aiutano concretamente a crescere favorendo network fra diverse aziende o attività di internazionalizzazione, tenendo corsi di formazione e aggiornamento allo scopo di elevare il livello culturale e professionale dei soci, effettuando attività di consulenza per favorire quell'inevitabile processo di innovazione che ogni impresa deve poter compiere, se vuole continuare a vincere in un mercato competitivo

«A tutte queste funzioni - ha ricordato Gentile - ottempera anche Assologistica, associazione che aggrega 250 imprese specializzate in logistica in conto terzi, rappresentando a 360 gradi il mondo dei trasporti e della logistica, dai cosiddetti 3PL o terze parti logistiche ai terminalisti portuali e aeroportuali, dai magazzini generali agli interporti. Filiere che trovano espressione anche nelle numerose commissioni operative presenti in Assologistica e che monitorano i segmenti più strategici del nostro settore, dalla logistica del farmaco e sanitaria alle questioni doganali, dall'intermodalità ai trasporti, dall'internazionalizzazione di impresa alla logistica dell'ultimo miglio e così via».



