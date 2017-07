17 luglio 2017

Yang Ming prepara l'emissione di nuove azioni per 165 milioni di dollari

L'80% dell'offerta sarà riservato agli attuali azionisti della compagnia

La compagnia di navigazione taiwanese Yang Ming ha annunciato un piano di ricapitalizzazione che prevede l'emissione di 500 milioni di nuove azioni del valore u8nitario di 10 dollari di Taiwan, per un totale complessivo di cinque miliardi di dollari di Taiwan (165 milioni di dollari USA).

Il 10% dell'emissione, pari a 50 milioni di azioni, sarà destinato ai dipendenti, un altro 10% sarà ceduto tramite offerta pubblica e l'80% sarà riservato alla sottoscrizione da parte degli attuali azionisti della compagnia.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec