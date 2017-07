17 luglio 2017

A maggio il porto di Genova ha stabilito il proprio nuovo record mensile assoluto di traffico dei container

Sono stati movimentati 233.995 teu

Lo scorso maggio il porto di Genova ha stabilito il proprio nuovo record mensile assoluto di traffico dei container avendo movimentato 233.995 teu. Il nuovo picco rappresenta un incremento del +16,6% rispetto a 200.725 teu movimentati nel maggio 2016 ed un aumento del +4,5% rispetto al precedente record assoluto ottenuto nel marzo 2017 con 223.838 teu.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha evidenziato che per l'intero 2017 è atteso un traffico containerizzato totale pari a 2,6 milioni di teu, cifra che rappresenterebbe una crescita del +13% circa rispetto all'anno precedente.

L'ente ha sottolineato inoltre che ai dati di traffico si associa da alcuni mesi un andamento altrettanto positivo in termini di giornate lavorate che traguardano, in proiezione annua, un numero complessivo di oltre 240.000 avviamenti, valori che - ha rilevato l'authority - anche sotto questo aspetto testimoniano la recuperata centralità sul mercato mediterraneo dello scalo.









